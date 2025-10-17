Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο είναι ξανά παίκτης των Μπακς με two way συμβόλαιο

Επίσημη μορφή πήρε η μετακόμιση του Άλεξ Αντετοκούνμπο στους Μπακς. Τα ελάφια γνωστοποίησαν την απόκτηση του με τη μορφή του two way συμβολαίου. Ο 24χρονος θα μπορεί να αγωνιστεί και στην ομάδα των ελαφιών στη G-League, τους Ουισκόνσιν Χερντ.

Με την ένταξη και του Άλεξ στους Μπακς, γράφτηκε ιστορία στο NBA καθώς για πρώτη φορά μία ομάδα θα έχει τρία αδέρφια στο ρόστερ της, αφού θα βρει τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Μαζί με τον Άλεξ, οι Μπακς ανακοίνωσαν τους Τζόνι Έβανς και του Τζερεμάια Τίλμον με Exhibit 10 συμβόλαια, κάνοντας και εκείνος διαθέσιμους για την G-League. Θα παλέψουν για εγγυημένο συμβόλαιο με τους Μπακς αν καταφέρουν να πείσουν με τα όσα θα δείξουν στη G-League.