Ο Κλέι Τόμπσον ξεκίνησε ήδη την δουλειά ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν και έδειξε να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Ο σούπερ σταρ του NBA και των Ντάλας Μάβερικς θέλει να επιστρέψει πιο... έτοιμος από ποτέ άλλοτε και αυτό φαίνεται ξεκαθαρα από τις ατομικές προπονήσεις που κάνει στην offseason.

Σε μια από τις τελευταίες του προπονήσεις, ο Κλέι Τόμπσον δεν σταμάτησε να ευστοχεί έξω από τα 7.25 μέτρα μετρώντας 72 σερί εύστοχα τρίποντα!!

Αν μη τι άλλο δείχνει σε τρομερή κατάσταση προκειμένου να συνθέσει με τους Κούπερ Φλαγκ, Άντονι Ντέιβις και Καϊρί Ίρβινγκ (όταν επιστρέψει από τον τραυματισμό του) μια... τρομακτική τετράδα στο Ντάλας.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 35χρονος γκαρντ είχε κατά μέσο όρο 14 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, σουτάροντας με 41% εντός παιδιάς και 39% στα τρίποντα.

I guess this is what being one of the best shooters ever to live looks like 😳 @KlayThompson pic.twitter.com/qPm0j5AGpU