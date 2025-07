Ο Έβαν Σάιντερι από το Forbes με σχετική ανάρτηση στάθηκε στην επιθυμία του Γιόνας Βαλαντσιούνας εξηγώντας ότι θα ήθελε να παίξει εκτός NBA.

Μπορεί ο Γιόνας Βαλαντσιούνας να ανακοινώθηκε μετά Βαΐων και Κλάδων από τους Ντένβερ Νάγκετς, μπορεί ο προπονητής της ομάδας Ντέιβιντ Έιντελμαν να κάνει δηλώσεις υπολογίζοντας κανονικά τον Λιθουανό σέντερ, αλλά ακόμα υπάρχει πέπλο μυστηρίου όσον αφορά το μέλλον του.

Κάτι για το οποίο ευθύνεται ο ίδιος, καθώς στις πρόσφατες δηλώσεις του μπέρδεψε περισσότερο την κατάσταση λέγοντας ότι «όταν είμαι σίγουρος θα το μάθετε. Θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε, δεν έχω να πω κάτι ακόμα» αφήνοντας εμμέσως πλην σαφώς τα πάντα ανοικτά.

Αυτήν την φορά ο Έβαν Σάιντερι από το Forbes στάθηκε στην επιθυμία του παίκτη λέγοντας ότι θα ήθελε να βρεθεί στην Ευρώπη και όχι να παραμείνει στο NBA: «Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας παραμένει μη αφοσιωμένος όσον αφορά το μέλλον του στο NBA. Οι Νάγκετς ολοκλήρωσαν επίσημα την ανταλλαγή του Βαλαντσιούνας το Σαββατοκύριακο, αλλά είναι προφανές ότι θα προτιμούσε να παίξει στο εξωτερικό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προς το παρόν τίποτε δεν έχει τελειώσει ακόμα, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Αν και οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του Παναθηναϊκού, παρά την επιθυμία του Βαλαντσιούνας να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος.

Φέτος αγωνίστηκε σε 81 ματς με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και τους Σακραμέντο Κινγκς έχοντας κατά μέσο όρο 13.1 πόντους, 9.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ, σουτάροντας με 56% εντός παιδιάς και 79% στις βολές ανά 18.8 λεπτά συμμετοχής.

