Την ομάδα που θα παίζει την επόμενη σεζόν αναζητά ακόμα ο Αλ Χόρφορντ, ο οποίος δεν έχει υπογράψει, όπως αναμενόταν, με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Η περίπτωση του Αλ Χόρφορντ κατά κάποιον τρόπο έχει συνδεθεί με αυτήν του Γιόνας Βαλαντσιούνας. Ο 39χρονος σέντερ κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και φυσικά αρκετές ομάδες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους.

Μάλιστα στο σενάριο που ο Βαλαντσιούνας κατάφερνε να εξαγοράσει το συμβόλαιό του και να μετακινηθεί στον Παναθηναϊκό, ο Χόρφορντ έπαιζε δυνατά για να γίνει ο back up σέντερ των Νάγκετς. Ωστόσο το «αγκάθι» στην ιστορία είχε να κάνει με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, που είχαν προβάδισμα για να κάνουν δικό τους τον βετεράνο σέντερ.

Κάτι που όμως δεν έχει συμβεί ως τώρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μαρκ Σπίαρς, ο Χόρφορντ δεν έχει βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με τους Γουόριορς, κάτι που επρόκειτο να συμβεί την περασμένη εβδομάδα.

Ενώ παράλληλα συνεχίζει να ερευνά την αγορά, ψάχνοντας και εναλλακτικές για το πού μπορεί τελικά να καταλήξει να παίζει μπάσκετ, μετά τη θητεία του στους Μπόστον Σέλτικς. Ανάμεσα στις ομάδες που ανέφερε ο Μαρκ Σπίαρς, ήταν μεταξύ άλλων οι Μιλγουόκι Μπακς, όπως και οι Ατλάντα Χοκς αλλά και οι Λος Άντζελες Λέικερς.

Την περασμένη σεζόν ο Χόρφορντ μέτρησε 9.0 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ στα 60 ματς που αγωνίστηκε με τους Σέλτικς στην κανονική περίοδο.

