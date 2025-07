Ο Τζοκ Λαντέιλ συνεχίζει στο NBA, με τον Αυστραλό σέντερ να έρχεται σε συμφωνία με τους Μέμφις Γκρίζλις.

Ο Τζοκ Λαντέιλ είχε βρεθεί για ακόμα ένα καλοκαίρι στο στόχαστρο ομάδων από την Euroleague, όμως ο Αυστραλός φαίνεται πως δεν το... κουνάει από το NBA.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, ο Τζοκ Λαντέιλ συμφώνησε με τους Γκρίζλις και θα γίνει κάτοικος Μέμφις, καλύπτοντας το κενό του Τζέι Χαφ, ο οποίος μετακόμισε στους Ιντιάνα Πέισερς.

Ο Τζοκ Λαντέιλ την περασμένη περίοδο αγωνίστηκε σε 42 παιχνίδια με τους Χιούστον Ρόκετς, έχοντας 4.8 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα.

