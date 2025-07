Ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ υπέγραψε νέο πενταετές αξίας 240 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Μέμφις Γκρίζλις, αλλά τραυματίστηκε μία ημέρα μετά.

Μία ημέρα μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του με τους Μέμφις Γκρίζλις, ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ τραυματίστηκε. Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε η ομάδα, ο JJJ χτύπησε στο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού και θα χρειαστεί επέμβαση.

Δεν είναι κάτι σοβαρό, όσον αφορά τον τραυματισμό, ωστόσο οι Γκρίζλις δεν έκαναν γνωστό το timeline της επιστροφής του. Με τους φόβους πως ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ θα χάσει το ξεκίνημα της σεζόν να είναι υπαρκτοί.

Κάτι που προκάλεσε την αντίδραση και μερικών φίλων των Γκρίζλις στα social media, αφού η είδηση έγινε γνωστή μία μέρα μετά την ανακοίνωση της υπογραφής του συμβολαίου, αξίας 240 εκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Τζάκσον Τζούνιορ εντάχθηκε στους Γκρίζλις το 2018/19, κλείνοντας την περσινή σεζόν με 22.2 πόντους, 5.6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και 1.5 μπλοκ σε 74 συμμετοχές.

The @memgrizz today announced the following medical update for Jaren Jackson Jr. pic.twitter.com/Y8RkcanXmm