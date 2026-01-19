Νάγκετς - Χόρνετς 87-110: Πάρτι από τις... σφήκες μέσα στο Ντένβερ
Οι Σάρλοτ Χόρνετς έκαναν επίδειξη δύναμης κόντρα στους Νάγκετς και τους νίκησαν με 110-87, αφού η απουσία του Γιόκιτς έγινε ξανά αισθητή. Το ημίχρονο τελείωσε στο 34-60 και το ματς πήρε τον δρόμο του.
Ο Mπράντον Μίλερ είχε 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, ενώ ο Μπολ είχε 10 πόντους με 6 ασίστ.
Το Ντένβερ που απογοήτευσε μέσα στην έδρα του, είδε τον Τζαμάλ Μάρεϊ να έχει 16 πόντους αλλά να μην μπορεί να κάνει τίποτα για να αποτρέψει την ήττα, ενώ ο Στρότερ τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.