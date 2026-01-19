Οι Χόρνετς ήταν εντυπωσιακοί και έφυγαν με ένα μεγάλο διπλό με 110-87 από την έδρα των Νάγκετς.

Οι Σάρλοτ Χόρνετς έκαναν επίδειξη δύναμης κόντρα στους Νάγκετς και τους νίκησαν με 110-87, αφού η απουσία του Γιόκιτς έγινε ξανά αισθητή. Το ημίχρονο τελείωσε στο 34-60 και το ματς πήρε τον δρόμο του.

Ο Mπράντον Μίλερ είχε 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, ενώ ο Μπολ είχε 10 πόντους με 6 ασίστ.

Το Ντένβερ που απογοήτευσε μέσα στην έδρα του, είδε τον Τζαμάλ Μάρεϊ να έχει 16 πόντους αλλά να μην μπορεί να κάνει τίποτα για να αποτρέψει την ήττα, ενώ ο Στρότερ τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους.