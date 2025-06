Ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ συμφώνησε να υπογράψει πενταετή επέκταση συμβολαίου ύψους 122 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Χιούστον Ρόκετς

Οι Χιούστον Ρόκετς θέλησαν να «κλειδώσουν» την παρουσία του Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ στην ομάδα για πολλά χρόνια ακόμα.

Συγκεκριμένα, προσέφεραν στον 22χρονο φόργουορντ πενταετή επέκταση στο συμβόλαιό του ύψους 122 εκατομμυρίων δολαρίων όπως αναφέρει το ESPN.

Recap of Rockets business over the last 15 days:



Extensions: Jabari Smith Jr., Steven Adams, Ime Udoka



Free agents retained: Fred VanVleet, Jae'Sean Tate, Aaron Holiday, Jeff Green



And the blockbuster Kevin Durant acquisition. https://t.co/hGYQjjNU4Z