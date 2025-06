O Tζέιλιν Γουίλιαμς ανανέωσε με τους πρωταθλητές Θάντερ.

Φέτος οι Θάντερ έγραψαν ιστορία και κατέκτησαν για πρώτη φορά το πρωτάθλημα του ΝΒΑ στην ιστορία του. Η Οκλαχόμα θέλει να κρατήσει ακόμα και τα... κομμάτια του πάγκου της και τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Τζέιλιν Γουίλιαμς υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο αξίας 24 εκατ. δολαρίων με την ομάδα. Οι Θάντερ απέρριψαν την team option που είχαν στα 2.1 εκατ. δολάρια και του έκαναν αύξηση.

Αγωνίστηκε σε 47 ματς με 5.9 πόντους, 5.6 ριμπάουν και 2.6 ασίστ κατά μέσο όρο. Στους τελικούς είχε 3.3 πόντους και 2 ριμπάουντ ανά παιχνίδι στην πρωταθλήτρια Οκλαχόμα.

Oklahoma City Thunder C/F Jaylin Williams is signing a new three-year, $24 million contract extension with the franchise, sources tell ESPN. Thunder declined Williams' $2.1M team option and negotiated the new raise with his agents Marcus Monk and Sean Kennedy of Excel Sports. pic.twitter.com/16rvbMDpyG