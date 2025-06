Ο Ντέιβιον Μίτσελ θα παραμείνει κάτοικος Μαϊάμι, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τους Χιτ για νέο διετές συμβόλαιο.

Ο Ντέιβιον Μίτσελ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μαϊάμι, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τους Χιτ για νέο διετές συμβόλαιο, αξίας 24 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι Χιτ βλέπουν στο πρόσωπό του έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς του ΝΒΑ, ενώ τον απέκτησαν τον περασμένο Φεβρουάριο από το Τορόντο, στο πλαίσιο της ανταλλαγής που έφερε τον Τζίμι Μπάτλερ στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Mitchell averaged 10.3 points and 5.3 assists in 30 games with the Heat and shot a career-high 40% from 3 for the season. He ranked top-5 in field-goal percentage allowed as a contesting defender (among players to contest 500+ shots), per ESPN Research. https://t.co/GFlloezlCi