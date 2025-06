Ο Όστιν Ριβς απέρριψε την επέκταση των 90 εκατ. δολαρίων από τους Λέικερς και θα προσπαθήσει για παραπάνω χρήματα το επόμενο καλοκαίρι.

Οι Λέικερς θα προσπαθήσουν να είναι ανταγωνιστικοί τη νέα σεζόν και ένα κομβικό μέλος τους είναι ο Όστιν Ριβς. Σύμφωνα με το Αthletic, ο Αμερικανός περιφερειακός απέρριψε την τετραετή max επέκταση αξίας 90 εκατ. δολαρίων από τους Λέικερς.

Ο Ριβς θα ψάξει περισσότερα χρήματα στην free agency του επόμενου καλοκαιριού. Να θυμίσουμε πως το επόμενο καλοκαίρι έχει player option στο συμβόλαιο του και όλα εξαρτώνται από εκείνον.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, καρπώθηκε 12.9 εκατ. δολάρια, ενώ μέτρησε 20.2 πόντους, 5.8 ασίστ και 4.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Τελείωσε με 37.7% στα τρίποντα. Από τους παίκτες που έχουν εξελιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια.

