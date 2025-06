Ξέσπασε σε κλάματα ο αδερφός του Ντάνι Γουλφ λίγο μετά την επιλογή του στο νούμερο «27» του draft από τους Μπρούκλιν Νετς.

Έκδηλη ήταν η συγκίνηση του αδερφού του Αμερικανοισραηλινού Ντάνι Γουλφ όταν ακούστηκε τ' όνομά του στην διαδικασία του draft.

Για την ακρίβεια ξέσπασε σε κλάματα μόλις τον επέλεξαν οι Μπρούκλιν Νετς στο νούμερο «27», κλέβοντας ολοκληρωτικά και την παράσταση!

Ο Ντάνι Γουλφ είναι 21 χρονών, έχει ύψους 2.13 μέτρα και αγωνίζεται στη θέση του σέντερ. Φοίτησε δύο χρόνια στο Yale ενώ τη σεζόν 2024-25 βρέθηκε στους Michigan Wolverines.

Δείτε τα σχετικά βίντεο.

Danny Wolf’s brother was in tears after the Brooklyn Nets drafted Danny 🙏



pic.twitter.com/3w9PItI2Ls