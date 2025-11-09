Ο Νίκολα Γιόκιτς γέμισε τη στατιστική του με 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 14 ασίστ, οδηγώντας τους Ντένβερ Νάγκετς στη νίκη επί των Ιντιάνα Πέισερς με 117-100. Οι Νάγκετς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-2, φτάνοντας τις έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες στην έδρα τους.
Ήταν το έκτο triple-double του Σέρβου σέντερ φέτος, με τους Νάγκετς να παρατάσσονται χωρίς τους τραυματίες Τζαμάλ Μάρεϊ και Άαρον Γκόρντον.
Για τους Πέισερς, οι οποίοι μετρούν οκτώ ήττες στους πρώτους εννέα αγώνες και παραμένουν στην 14η θέση της Ανατολής, ο Άαρον Νέσμιθ ήταν ο κορυφαίος, σημειώνοντας 25 πόντους.
Τα δωδεκάλεπτα: 31-18, 56-47, 95-82, 117-100.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.