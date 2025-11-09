Ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε το έκτο φετινό του triple-double σε εννιά αγώνες, οδηγώντας τους Ντένβερ Νάγκετς (7-2) στη νίκη επί των Ιντιάνα Πέισερς (1-8) με 117-100.

Ο Νίκολα Γιόκιτς γέμισε τη στατιστική του με 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 14 ασίστ, οδηγώντας τους Ντένβερ Νάγκετς στη νίκη επί των Ιντιάνα Πέισερς με 117-100. Οι Νάγκετς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-2, φτάνοντας τις έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες στην έδρα τους.

Ήταν το έκτο triple-double του Σέρβου σέντερ φέτος, με τους Νάγκετς να παρατάσσονται χωρίς τους τραυματίες Τζαμάλ Μάρεϊ και Άαρον Γκόρντον.

Για τους Πέισερς, οι οποίοι μετρούν οκτώ ήττες στους πρώτους εννέα αγώνες και παραμένουν στην 14η θέση της Ανατολής, ο Άαρον Νέσμιθ ήταν ο κορυφαίος, σημειώνοντας 25 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-18, 56-47, 95-82, 117-100.