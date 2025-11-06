Το ΝΒΑ live στο Gazzetta
Δείτε την εξέλιξη σε όλα τα ματς του ΝΒΑ στο Gazzetta.
Τα αποψινά ματς
02:00 Καβς-Σίξερς
02:00 Πίστονς-Τζαζ
02:00 Πέισερς-Νετς
02:30 Σέλτικς-Γουίζαρντς
02:30 Νικς-Τίμπεργουλβς
03:00 Γκρίζλις-Ρόκετς
03:30 Μάβερικς-Πέλικανς
04:00 Νάγκετς-Χιτ
05:00 Λέικερς-Σπερς
05:00 Μπλέιζερς-Θάντερ
05:00 Κινγκς-Γουόριορς
