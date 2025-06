Ο Πατ Κόνατον ενεργοποίησε την οψιόν για τη σεζόν 2025-26, σύμφωνα με τον Σαράνια. Συνεχίζει τη σταθερή παρουσία του στην ομάδα από το 2018!

Το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να είναι αρκετά ιδιαίτερο για το μέλλον των Μιλγουόκι Μπακς καθώς ο αποκλεισμός από τον πρώτο γύρο των playoffs, μεταξύ άλλων έχει «φουντώσει» τα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ένας παίκτης ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα βρίσκεται και τη νέα χρονιά στα «Ελάφια», είναι ο Πατ Κόνατον.

Πιο συγκεκριμένα, ο 32χρονος περιφερειακός σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, επέλεξε να ενεργοποιήσει την οψιόν του για τη σεζόν 2025-26, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο την παρουσία του στην ομάδα από το 2018!

Το 2023, ο ίδιος είχε υπογράψει τριετή επέκταση ενώ οι απολαβές θα φτάνουν πλέον τα 9,4 εκατομμύρια δολάρια. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου, μετρούσε από 5,3 πόντους με 2,7 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ σε 14,7 λεπτά εντός παρκέ ενώ στα μέσα Απριλίου είχε εντυπωσιάσει στη νίκη με 140-133 επί των Πίστονς, όπου είχε σημειώσει 43 πόντους αι 11 ριμπάουντ!

