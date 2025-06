Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Γελοίες οι φήμες για trade, πόσες φορές πρέπει να πει ότι θέλει να μείνει»; (vid)

Ο Ντοκ Ρίβερς κλήθηκε να σχολιάσει τη φημολογία περί ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο, εξηγώντας πως ο Greek Freak παραμένει πιστός στους Μπακς και φέρνοντας ως παράδειγμα τον Στεφ Κάρι.

Ο Ντοκ Ρίβερς εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει απόλυτα δεσμευμένος στους Μπακς, υπογραμμίζοντας την αφοσίωσή του στο franchise.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, ο Greek Freak έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένα την πρόθεσή του να συνεχίσει στα «Ελάφια», ενώ τον συνέκρινε με τον Στεφ Κάρι, ως παράδειγμα δέσμευσης στην εποχή των συνεχών μετακινήσεων στο ΝΒΑ.

«Είναι τόσο γελοίο», εξήγησε ο Ρίβερς στον Μπιλ Σίμονς, αναφερόμενος στις φήμες περί trade και συνέχισε: «Δεν ξέρω πόσες φορές ακόμα θα πρέπει ο Γιάννης να πει ότι θέλει να παραμείνει και να κερδίσει έναν τίτλο με τους Μπακς».

Παράλληλα, έφερε ως παράδειγμα τον Στεφ Κάρι. «Δεν νομίζω ότι ο Κάρι θα έφευγε ποτέ από το Γκόλντεν Στέιτ και ελπίζω προφανώς ότι και ο Γιάννης νιώθει το ίδιο». Φέτος ο Αντετοκούνμπο σημείωσε 30.4 πόντους, 11.9 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ μ.ό. με τα «Ελάφια» που αποκλείστηκαν στον α' γύρο των playoffs από τους Πέισερς.

Doc Rivers addresses the Giannis trade rumors and the Bucks future:



“It’s so ridiculous and you know it’s not true… I don’t know how many times Giannis has to say I want to win a title with the Bucks… this is the best time to win a title in the NBA, there’s no dominant team” pic.twitter.com/o2A96yuzL0