O Γκίλτζιους-Αλεξάντερ μπήκε σε ένα κλειστό club μετά την εμφάνιση του στο Game 4.

Οι Θάντερ αποδείχθηκαν σκληρά καρύδια και πήραν το Game 4 σπάζοντας την έδρα της Ιντιάνα. Η ομάδα του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ επικράτησε με 111-104 και έτσι έκανε το 2-2 στη σειρά, έχοντας πλέον το Game 5 στο σπίτι της και θέλει να πάρει προβάδισμα.

Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ τελείωσε με 35 πόντους και 10/10 βολές,ενώ κουβάλησε στην τέταρτη περίοδο με 15 πόντους. Ο SGA δεν μοίρασε ούτε μια ασίστ και έτσι μπήκε σε μια λίστα που υπάρχει μόνο ο Τζέι Γουέστ.

Μόνο αυτοί οι δύο έχουν ματς στους τελικούς με 35 πόντους και 0 ασίστ, αφήνοντας στην άκρη τη δημιουργία και δίνοντας λύσεις αποκλειστικά στο σκοράρισμα. Ότι χρειαστεί κάθε φορά.

