Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον δεν σταματά να γράφει ρεκόρ και κυνηγά μια απλησίαστη επίδοση του Τζον Στόκτον.

Τον είπαν υπερτιμημένο πριν καιρό οι συνάνελφοι του σε ψηφοφορία και εκείνος δεν σταματά να κλείνει στόματα με την κάθε ευκαιρία. Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον κουβαλά τους Πέισερς και είναι μια ανάσα από τους τελικούς του ΝΒΑ.

Στο Game 4 o σταρ της Ιντιάνα τελείωσε την αναμέτρηση με triple double 32 πόντων με 15 ασίστ και 12 ριμπάουντ. Μάλιστα δεν έκανε ούτε ένα λάθος, δείχνοντας για άλλη μια φορά πως είναι ένα κομπιούτερ πάνω στο παρκέ και σχεδόν πάντα η αναλογία ασίστ\λαθών είναι εξαιρετική.

Μάλιστα ο Χαλιμπέρτον κυνηγά και μια σπουδαία επίδοση του Τζον Στόκτον. Ο ηγέτης της Ιντιάνα έχει 11 ματς με 15+ πόντους και 0 λάθη στην καριέρα του, ενώ στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Στόκτον με 14 ματς και δεύτερος ο Πολ με 13.

Δεν θα αργήσει η στιγμή που ο Χαλιμπέρτον θα περάσει στην κορυφή. Πάντως αυτό που τον νοιάζει πλέον είναι να οδηγήσει τους Πέισερς στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους.

That was Haliburton's 11th career game with 15+ assists and 0 turnovers. pic.twitter.com/CRtsO5BRDs