O Nτορτ δεν πρόσεξε στο τζάμπολ και την... πλήρωσε ο διαιτητής Σκοτ Φόστερ.

Απρόοπτο είχαμε στο ξεκίνημα του Game 2 των τελικών της Δύσης ανάμεσα στους Θάντερ και τους Τίμπεργουλβς. Ο Λου Ντορτ διεκδίκηση την κατοχή της μπάλας μετά από τζάμπολ και χωρίς να το θέλει, χτύπησε στο πρόσωπο τον Φόστερ.

Το ματς σταμάτησε αφού μάτωσε η μύτη του διαιτητή από την απροσεξία του Ντορτ. Ο Φόστερ πήγε στην γραμματεία για να τον βοηθήσουν οι γιατροί και το ματς συνεχίστηκε κανονικά μετα από λίγο.

Πολύ σπάνιο περιστατικό στην Οκλαχόμα. Οι κάμερες πήγαν αμέσως πάνω στον Κρις Πολ, αφού είναι ένας διαιτητής.... κατάρα για τον CP3.

Scott Foster gets kicked and hit in the face. 😬



