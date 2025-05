Όπως μεταφέρει το TMZ, ο Ρούντι Γκομπέρ χώρισε με την έγκυο σύντροφο του στο ξεκίνημα των playoffs και της είπε να φύγει από το σπίτι μαζί με τον γιο τους (ενός έτους).

Μπορεί οι Τίμπεργουλβς να εντυπωσιάζουν και να βρίσκονται στους τελικούς Δύσης και ο Γκομπέρ να έκανε το ματς της ζωής του για να... καθαρίσει τους Λέικερς στον πρώτο γύρο της postseason, ωστόσο τα πράγματα στην προσωπική του ζωή δεν δείχνουν να πηγαίνουν καλά.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Γάλλος σέντερ χώρισε με την έγκυο σύντροφο του στο ξεκίνημα των playoffs. και της είπε να φύγει από το σπίτι μαζί με τον γιο τους, ενός έτους.

Μάλιστα όπως αναφέρει το Μέσο, η σύντροφος του ήλπιζε να επιστρέψει στην πατρίδα της, τη Γαλλία μετά τον χωρισμό, αλλά ο Γκομπέρ ήθελε να μείνει εκείνη μαζί με τον γιο τους στις ΗΠΑ με σκοπό να μπορούν να ασχοληθούν με την επιμέλεια του παιδιού μετά το τέλος της σεζόν των λύκων.

