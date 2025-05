Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε μία ιδιαίτερη στυλιστική επιλογή δικαιολογώντας πλήρως το... ψευδώνυμό του.

Ένα... θρίλερ εξελίχθηκε στο Ντένβερ με τους Νάγκετς να επικρατούν μετά από παράταση με 113-104 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ για να πάρουν το προβάδισμα στη σειρά των ημιτελικών της Δύσης με 2-1.

Αν κοιτάξει κανείς τα νούμερα θα φανταστεί πως δεν ήταν και η καλύτερη βραδιά για τον Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 20 πόντους με 8/25 σουτ, 8 λάθη (ισοφαρίζοντας το χειρότερο ρεκόρ του σε playoffs), 16 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ωστόσο, ο Σέρβος σέντερ ήταν εκείνος που έδωσε τον... τόνο στην παράταση για να οδηγηθεί η ομάδα του προς τη νίκη.

Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η στυλιστική επιλογή του σταρ των Ναγκετς ο οποίος φόρεσε ένα ιδιαιτέρο κοστούμι που θύμιζε τον villain της DC, Τζόκερ. Θα έλεγε κανείς πως δικαιολόγησε έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το παρατσούκλι του, ενώ μπορεί να είχε και... εκδικητική διάθεση μετά την επιβλητική νίκη της Οκλαχόμα που είχε προηγηθεί στο Game 2.

