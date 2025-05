Τα νούμερα του Άλπερεν Σένγκουν στα φετινά playoffs του NBA, θύμισαν εκείνα του του Νίκολα Γιόκιτς στη δική του παρθενική εμφάνιση στην post season.

Οι Χιούστον Ρόκετς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο Game 7 των playoffs και έτσι έμειναν εκτός συνέχειας, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη φετινή τους πορεία στο NBA.

Ο Άλπερεν Σένγκουν αποτέλεσε έναν από τους καλύτερους παίκτες για την ομάδα από το Τέξας σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Στα playoffs ο Τούρκος σέντερ μετρούσε κατά μέσο όρο από 20,9 πόντους με 11,9 ριμπάουντ και 5,3 ασίστ σε 36,6 λεπτά εντός παρκέ.

Αυτή η επίδοση τον τοποθέτησε σε ένα ξεχωριστό... κλαμπ αθλητών καθώς μαζί με τον Νίκολα Γιόκιτς, είναι οι μοναδικοί σέντερ οι οποίοι στην παρθενική τους συμμετοχή στα playoffs μετρούν 20+ πόντους με 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ κατά μέσο όρο.

Only centers ever to average 20/10/5 in their first career playoff series:

🇷🇸 Nikola Jokic

🇹🇷 Alperen Sengun pic.twitter.com/b9zt0nI8ux