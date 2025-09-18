Να παίζει ως τα 40 του μπάσκετ θέλει ο νέος σταρ των Ρόκετς, Κέβιν Ντουράντ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δίνει το παράδειγμα και ο Κέβιν Ντουράντ φαίνεται πως είναι έτοιμος να τον ακολουθήσει. Ο KD, προσφάτως μετακόμισε στο Χιούστον για να βοηθήσει τους φιλόδοξους Ρόκετς και μίλησε για τα πλάνα του, σχετικά με το πότε βλέπει να έρχεται το τέλος της καριέρας του.

«Όσο μπορώ θα παίζω, δεν έχω βάλει ένα νούμερο» τόνισε ο Ντουράντ, σχετικά με το πόσο μακριά θα φτάσει η καριέρα του σε χρόνια. «Προφανώς σκέφτεσαι την απόσυρση κάθε χρόνο και πώς θα είναι μετά. Ακόμα απολαμβάνω το γήπεδο, τη δυσκολία του να γίνομαι καλύτερος μέρα με τη μέρα» ήταν τα λόγια του Ντουράντ.

Ο οποίος τελικά έδωσε μία απάντηση για την ηλικία στην οποία μπορεί να κρεμάσει τα παπούτσια του. «Ελπίζω όταν θα είμαι 40 να μπορώ να παίζω» ήταν τα λεγόμενά του. Θυμίζουμε πως ο Κέβιν Ντουράντ εμφανίστηκε στη λίγκα το 2007 και έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, το 2017 και το 2018.

Ένας τραυματισμός την περσινή σεζόν δεν τον άφησε να τελειώσει όπως ήθελε, με τους Σανς εν τέλει να κλείνουν άσχημα την κανονική περίοδο. Ο Ντουράντ αγωνίστηκε για 62 παιχνίδια με 26.6 πόντους μέσο όρο, μαζί με 6.0 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ.