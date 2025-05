Το «ευχαριστώ» του Γουεμπανιάμα στον Πόποβιτς: «Ήταν τιμή μου»

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ευχαρίστησε τον Γκρεγκ Πόποβιτς για την παρουσία του στον πάγκο των Σπερς.

Το τέλος μίας εποχής τόσο στους Σαν Αντόνιο Σπερς όσο και γενικότερα στο NBA έφτασε, με τον Γκρεγκ Πόποβιτς να αποχωρεί από τον ρόλο προπονητή και να αναλαμβάνει πλέον ρόλο Προέδρου στην ομάδα από το Τέξας.

Ο εμβληματικός τεχνικός που αποφάσισε να αφήσει τον πάγκο των «Σπιρουνιών» μετά από 29 χρόνια καθώς στις 2 Νοεμβρίου υπέστη ένα ελαφρύ εγκεφαλικό. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, έστειλε το μήνυμά του προς τον 76χρονο Αμερικάνο, ευχαριστώντας τον για τα όσα του πρόσφερε.

«29 χρόνια. Κόουτς, σε ευχαριστώ για τη γνώση σου, την ηγετικότητά σου, για την κουλτούρα που έφτιαξες. Πάνω από όλα όμως για το ότι είσαι ένας σπουδαίους άνθρωπος που εμπνέει.

Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος αυτών των 29 ετών. Σου εύχομαι τα καλύτερα στο νέο σου κεφάλαιο». Στο τέλος του μηνύματος πρόσθεσε μάλιστα ένα emoji, με το οποίο τον χαρακτήρισε ως τον goat.

29 years.



Coach, thank you for your wisdom, for your leadership, for the culture you created…



But most importantly for being a great and inspiring person.



It was an honor to be a part of those 29 years🙏🏽 Wishing you the best on your new chapter.



🐐