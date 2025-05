Ο Ντέμιαν Λίλαρντ υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση για τον αχίλλειο τένοντά του, στον οποίο έπαθε ρήξη κατά τη διάρκεια των playoffs με τους Πέισερς.

Όπως έκαναν γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή τους οι Μιλγουόκι Μπακς, ο Ντέμιαν Λίλαρντ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για τη ρήξη αχιλλείου τένοντα την οποία υπέστη κατά τη διάρκεια του Game 4 με τους Ιντιάνα Πέισερς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των «Ελαφιών», όλα κύλησαν ομαλά με την επέμβαση να είναι επιτυχημένη. Ο χρόνος που θα μείνει εκτός δράσης δεν έγινε γνωστός, ωστόσο οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 10 με 12 μήνες! Αυτό σημαίνει πως υπάρχει πιθανότητα ο ίδιος να μην μπορέσει να αγωνιστεί μέχρι και τον Μάρτιο του 2026!

Κατά τη διάρκεια της φετινής regular season, ο 34χρονος γκαρντ σε 58 αγώνες είχε κατά μέσο όρο από 24,9 πόντους με 4,7 ριμπάουντ και 7,1 ασίστ σε 36,1 λεπτά εντός παρκέ.

Damian Lillard underwent successful surgery today to repair a torn left Achilles tendon.



The surgery was performed by Dr. Neal ElAttrache in Los Angeles, with consultation from Bucks orthopaedic surgeon Dr. Carole Vetter.