Καριέρα προπονητή θέλει να ξεκινήσει ο Τόνι Πάρκερ, που δήλωσε έτοιμος για μία ευκαιρία στο NBA.

Ο Τόνι Πάρκερ δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του το μπάσκετ. Έχοντας γράψει τη δική του ιστορία στο NBA, κατακτώντας μεταξύ άλλων και τέσσερα πρωταθλήματα με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ο Τόνι Πάρκερ δήλωσε στην «Equipe» ότι σκοπεύει να γίνει προπονητής.

Παρότι επί της ουσίας δεν έφυγε ποτέ από το μπάσκετ, αφού είναι πλέον ο πρόεδρος της Βιλερμπάν, ο Τόνι Πάρκερ θέλει να δοκιμάσει τις τύχες του στην άκρη του πάγκου, έχοντας ως μέντορα τον Γκρεγκ Πόποβιτς.

«Του ζήτησα συμβουλές και οι Σπερς μου άνοιξαν την πόρτα τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, όπου μπορούσα να παρατηρώ τα πάντα για επτά ή δέκα ημέρες. Όταν βγήκα στο γήπεδο, μου θύμισε τα καμπ μπάσκετ που έκανα. Τον περασμένο Οκτώβριο, μετά την πρώτη μου συζήτηση με τον Γκρεγκ, ένιωσα αυτή την έντονη επιθυμία» ανέφερε σχετικά ο Τόνι Πάρκερ, για το... φροντιστήριο στους Σπερς την περασμένη σεζόν και συνέχισε λέγοντας «το κίνητρό μου παραμένει το ίδιο, αλλά είναι αλήθεια ότι θέλω να κάνω μια στροφή, θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Το όνειρό μου είναι να γίνω προπονητής στο NBA. Σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή. Αισθάνομαι έτοιμος. Θέλω να μοιράσω γνώσεις και να δώσω πράγματα πίσω στο γαλλικό μπάσκετ, περισσότερο από όσο έχω κάνει μέχρι στιγμής. Έχω ακόμα πολλά να δώσω στο μπάσκετ».