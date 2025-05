Ο Ντάισον Ντάνιελς ήταν ο νικητής του βραβείου του πιο βελτιωμένου παίκτη της σεζόν στο NBA.

Το NBA έχει αρχίσει και μοιράζει τα βραβεία της σεζόν στους παίκτες οι οποίοι μέσα από τις επιδώσεις τους κατάφεραν να ξεχωρίσουν ανάμεσα στον ανταγωνισμό.

Ο Ντάισον Ντάνιελς των Ατλάντα Χοκς ήταν ένας από αυτούς, καθώς ο ίδιος αναδείχθηκε σε πιο βελτιωμένος παίκτης της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Αυστραλός γκαρντ, τη φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο από 14,1 πόντους με 5,9 ριμπάουντ και 4,4 ασίστ σε 33,8 λεπτά συμμετοχής. Ενδεικτικά, την περασμένη χρονιά είχε από 5,8 πόντους με 3,8 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ σε 22,3 λεπτά εντός παρκέ.

