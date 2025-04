Χαλιμπέρτον: «Δεν συμφωνώ με όσα έκανε ο πατέρας μου, δεν ήταν σωστό» (vid)

Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον παραδέχθηκε το λάθος του πατέρα του και τόνισε πως μίλησε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το περιστατικό.

Οι Μπακς το πάλεψαν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκαν ματσάρα με 30 πόντους, 20 ριμπάουντ και 13 ασίστ, αλλά ήταν αβοήθητος. Οι Πέισερς πέταξαν εκτός συνέχειας τους Μπακς με το καλάθι του Χαλιμπέρτον σε ένα ματς που είχε ένταση στο φινάλε μεταξύ του Έλληνα σταρ και του πατέρα του σταρ της Ιντιάνα, κάτι που δεν άφησε αναπάντητο ο Greek Freak μετά το τέλος.

"I talked with him. I'll talk with Giannis, eventually, about it, I don't think my pops was in the right at all there."



Tyrese Haliburton on the confrontation his father had with Giannis Antetokounmpo.

pic.twitter.com/zS8i7p28OI