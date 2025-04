Ο Στεφ Κάρι έλαβε την τιμή από το NBA να πάρει το βραβείου του καλύτερου συμπαίκτη στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Ο ανιδιοτελής Στεφ Κάρι έλαβε ένα πολύ τιμητικό βραβείο από το NBA, αυτό του καλύτερου συμπαίκτη στο κορυφαίο πρωτάθλημα φέτος.

Ο συμπαίκτης της χρονιάς, λοιπόν, για τη χρονιά 2024-25 δεν είναι άλλος από τον σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με το βραβείο αυτό να αντικατοπτρίζει την ηγεσία του εντός και εκτός γηπέδου ως μέντορα και πρότυπο για τους συμπαίκτες του στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και τη δέσμευση, αλλά και την αφοσίωση στην ομάδα του Σαν Φρανσίσκο.

The 2024-25 Twyman-Stokes Teammate of the Year is... Stephen Curry!



Curry receives the honor that recognizes the player deemed the best teammate based on selfless play, on and off court leadership as a mentor and role model to other NBA players, and commitment and dedication to… pic.twitter.com/nLwXeRQxj2