Ο Τζα Μοράντ αναμένεται να χάσει το Game 4 των playoffs με τους Θάντερ εξαιτίας προβλήματος στον γοφό.

Κατά τη διάρκεια του Game 3 ανάμεσα στους Μέμφις Γκρίζλις και τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο Τζα Μοράντ έπεσε άτσαλα με τρομακτικό τρόπο στο παρκέ με αποτέλεσμα να χτυπήσει στον γοφό του.

Εξαιτίας αυτού το τραυματισμού, ο ίδιος θα αναγκαστεί να χάσει Game 4 της σειράς (0-3 οι Θάντερ), απόψε Σάββατο στις 22:30, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός στο πιο κρίσιμο παιχνίδι έως τώρα τη φετινή σεζόν καθώς με ήττα η ομάδα του θα μείνει εκτός συνέχειας.

Ο Μοράντ, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς, την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έχει κατά μέσο όρο από 23,2 πόντους με 7,3 ασίστ και 4,1 ριμπάουντ σε 30,4 λεπτά εντός παρκέ σε 50 αγώνες.

