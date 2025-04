Οι Καβαλίερς διεκδικούν την πρόκρισή τους στα ημιτελικά της Ανατολής απέναντι στους Χιτ και ο Έβαν Μόμπλεϊ αναδείχτηκε Αμυντικός της Χρονιάς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Έβαν Μόμπλεϊ κατέκτησε τον τίτλο του Αμυντικού της Χρονιάς στο ΝΒΑ για τις επιδόσεις του στη regular season με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Στην τέταρτη χρονιά του στη λίγκα, ο 23χρονος πάουερ φόργουορντ είχε 18.5 πόντους, 9.3 ριμπάουντ, 3.2 ασίστ, 1.6 μπλοκ και 0.9 κλεψίματα για τους Καβς που τερμάτισαν στην πρώτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 54-18.

Πλέον το Κλίβελαντ διεκδικεί την πρόκρισή τους στα ημιτελικά, κάνοντας το 2-0 στα πρώτα ματς με τους Μαϊάμι Χιτ.

