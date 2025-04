Ο Τζίμι Μπάτλερ έπεσε με άσχημο τρόπο στο παρκέ και στις τάξεις των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επικρατεί ανησυχία.

Άσχημα τα νέα για τους Γουόριορς. Οι «πολεμιστές» όχι μόνο ηττήθηκαν στο Χιούστον από τους Ρόκετς, με τη σειρά να πηγαίνει πλέον στο 1-1, αλλά έχασαν και τον Τζίμι Μπάτλερ.

Ο σταρ τους έπεσε άσχημα στο παρκέ, μετά από μία διεκδίκηση του ριμπάουντ με τον Έιμεν Τόμπσον και χτύπησε τη μέση του. Όλα αυτά στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον ίδιο φυσικά να μην επιστρέφει στο παρκέ.

Οι Γουόριορς ενημέρωσαν πως θα υποβληθεί σε αξονική για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς και το ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί στα επόμενα παιχνίδια είναι πλέον ορατό.

The way Amen Thompson shoved Jimmy Buttler III was insane—dude’s walking off like he’s got an abductor strain. Rockets vs Warriors is heating up fast. #NBAPlayoffs I hope no serious injury!



