Ο Τζίμι Μπάτλερ αποχώρησε στο όγδοο λεπτό της αναμέτρησης μετά την άσχημη πτώση του στο παρκέ και οι Γουόριορς λύγισαν στο Χιούστον, με τους Ρόκετς να επικρατούν 109-94.

Οι Ρόκετς δεν μπορούσαν να επιτρέψουν στους Γουόριορς να φύγουν με δεύτερο break από το Χιούστον και έτσι η απάντηση στο Game 2 ήταν ηχηρή. Όπως μαρτυρά και το τελικό 109-94 με το οποίοι οι Ρόκετς ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά.

Σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον Τζέιλεν Γκριν που ευστόχησε σε 8/18 τρίποντα, είχε συνολικά 38 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ για να οδηγήσει την ομάδα του. Την ώρα που ο Αλπερέν Σενγκούν πέτυχε άλλους 17, με 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Αυτήν τη φορά η σκληρή άμυνα των Ρόκετς είχε τις απαντήσεις, παρότι ο Στεφ Κάρι πέτυχε 20 πόντους με 9 ασίστ. Οι υπόλοιποι των Γουόριορς δε βοήθησαν, με τον Τζίμι Μπάτλερ να πέφτει άσχημα στο παρκέ μετά από... μαρκάρισμα του Έιμεν Τόμπσον.

The way Amen Thompson shoved Jimmy Buttler III was insane—dude’s walking off like he’s got an abductor strain. Rockets vs Warriors is heating up fast. #NBAPlayoffs I hope no serious injury!



pic.twitter.com/LODJObbfuX