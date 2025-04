Ο Λούκα Ντόντσιτς σημείωσε ένα νέο τρομερό buzzer beater έχοντας βρει στόχο με τη βοήθεια του ταμπλό από το κέντρο του γηπέδου κόντρα στους Τίμπεργουλβς.

Τα play offs στο NBA άρχισαν και οι εντυπωσιακές φάσεις από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού συνεχίζουν. Αυτή τη φορά, ο Λούκα Ντόντσιτς πρόσφερε ένα από τα καλύτερα buzzer beater της φετινής σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σλοβένος σταρ των Λέικερς μπόρεσε να ευστοχήσει σε σουτ τριών πόντων... από το κέντρο του γηπέδου. Μάλιστα, το κατάφερε αυτό με τη βοήθεια του ταμπλό και στη λήξη της τρίτης περιόδου, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο σε 94-75.

Η ομάδα από το Λος Άντζελες, παρά αυτό το τρομερό στιγμιότυπο του «μάγου» Λούκα, δεν μπόρεσ ενα πάρει τη νίκη και ηττήθηκε με 117-95, με τον ίδιο να έχει σημειώσει 37 πόντους.

LUKA FROM HALFCOURT TO END THE THIRD 🎯 pic.twitter.com/QiBDhPJJVU