O θρύλος των Πίστονς, Τζο Ντούμαρς είναι ο νέος πρόεδρος των Πέλικανς.

Αποτελεί θρύλο για τους Πίστονς και τα bad boys που έφεραν στην ομάδα τα πρωταθλήματα του 1989 και του 1990, τα οποία ζόρισαν πολύ τον Μάικλ Τζόρνταν στα πρώτα του χρόνια στο ΝΒΑ.

Ο Τζο Ντούμαρς, πρωταγωνιστής του Ντιτρόιτ δίπλα στον Αϊζάια Τόμας εκείνη την εποχή, αποτελεί τον νέο πρόεδρο των Πέλικανς σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια. Ο Ντούμαρς ήταν ο πρόεδρος των Πίστονς από το 2000 μέχρι το 2014.

Ήταν εκείνος που...δημιούργησε την πρωταθλήτρια ομάδα του 2004, η οποία είχε βασική πεντάδα τους Τσόνσεί Μπίλαπς, Ριπ Χάμιλτον, Τάισον Πρινς, Ρασίντ και Μπεν Γουάλας.

Η ομάδα έχει αρκετό ταλέντο με Ζάιον, Μίσι, Χόκινς, Τζόουνς, Μέρφι και Μάρεϊ, αλλά πρέπει να βρει τρόπο να το αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο για να αλλάξει επίπεδο στο ΝΒΑ.

