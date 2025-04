Ο Μοράντ δέχθηκε πρόστιμο από το NBA για απρεπείς χειρονομίες κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Μαϊάμι Χιτ.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή του το NBA, ο Τζα Μοράντ χρεώθηκε πρόστιμο από το NBA, ύψους 75.000 δολαρίων. Ο λόγος πίσω από την επιβολή της απόφασης είναι οι απρεπείς χειρονομίες.

Πιο συγκεκριμένα, για αυτές που έκανε στην αναμέτρηση των Μέμφις Γκρίζλις με αντίπαλο τους Μαϊάμι Χιτ στις 3 Απριλίου. Ο ίδιος, είχε δεχθεί μία προειδοποίηση από τη λίγκα για τη συγκεκριμένη χειρονομία.

Τη φετινή σεζόν, ο Μοράντ έχει κατά μέσο όρο από 22,9 πόντους με 4,2 ριμπάουντ και 7,3 ασίστ σε 30,3 λεπτά εντός παρκέ.

The following was released by the NBA: pic.twitter.com/rQfUDpj1Ao