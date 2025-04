Σπουδαία διάκριση για τον Καρμέλο Άντονι ο οποίος ενημερώθηκε ότι πρόκειται να εισαχθεί στο Naismith Basketball Hall of Fame μέσα στο 2025.

Μπορεί να μην έφτασε ποτέ στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος NBA στα 19 χρόνια παρουσίας του στο κορυφαία πρωτάθλημα του κόσμου, όμως οι διακρίσεις του είναι ουκ ολίγες και σημαντικές.

10 φορές All-star του NBA, 1 φορά πρώτος σκόρερ της σεζόν, μέλος της κορυφαίας 75άδας στην ιστορία του πρωταθλήματος, πρωταθλητής του NCAA με το πανεπιστήμιο του Σίρακιουζ, τρεις φορές χρυσός ολυμπιονίκης και μια φορά χάλκινος για τον 40χρονο, άλλοτε σμολ φόργουορντ που αγωνίστηκε σε Νάγκετς, Νικς, Θάντερ, Ρόκετς, Λέικερς και Τρέιλ Μπλέιζερς.

Σε αυτά τα 19 χρόνια, ο Καρμέλο Άντονι αγωνίστηκε σε 1.260 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 1.120 ως βασικός, μετρώντας κατά μέσο όρο καριέρας 22.5 πόντους, 6.2 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 34.5 λεπτά συμμετοχής.

