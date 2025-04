Ο Τζα Μοράντ δεν είναι ικανοποιημένος από το πόσο παίρνει τη μπάλα στα χέρια του τη φετινή σεζόν.

Είναι ένας παίκτης που θέλει να παίρνει τις περισσότερες αποφάσεις κατά τη διάρκεια ενός ματς, θέλει να έχει τη μπάλα στα χέρια του. Και φέτος που δεν γίνεται πολύ, τον πειράζει όπως αναφέρει αμερικανικό Μέσο.

Σύμφωνα με το ΕSPN ο Τζα Μοράντ δεν είναι ικανοποιημένος με το γεγονός πως έχει τον χαμηλότερο μέσο όρο καριέρας με επαφές με τη μπάλα. Ο Μοράντ έχει carrer lows σε επαφές και ντρίμπλες ανά επαφή φέτος. Επίσης το 22.4 στους πόντους ανά ματς είναι και το χειρότερο από την αγωνιστική περίοδο 2020-21. Όπως και το 48% εντός παιδιάς.

Όλα αυτά δεν αρέσουν στον κορυφαίο παίκτη των αρκούδων που και φέτος πάντως όπως όλα δείχνουν θα παίξει στα play off με το Μέμφις. Πάντως σίγουρα οι Γκρίζλις έχουν ανάγκη τον καλό Μοράντ που μπορεί να τους... απογειώσει και στην postseason.

