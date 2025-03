Οκτώ παιχνίδια απομένουν για τους Μιλγουόκι Μπακς ως το τέλος της κανονικής περιόδου, με φόντο τη διατήρηση της 6ης θέσης που οδηγεί στα playoffs, πιθανότατα κόντρα στους Νικς.

Η τέταρτη συνεχόμενη ήττα των Μπακς τους έβαλε σε... μπελάδες. Οι Χοκς πέρασαν από το Μιλγουόκι και έτσι η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο καλείται πλέον να διατηρηθεί εντός playoffs, στην 6η θέση που φαντάζει και πιο πιθανή τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Με οκτώ παιχνίδια να απομένουν, οι Μπακς βρίσκονται στην 6η θέση της Ανατολής, έχοντας ρεκόρ 40-34. Τέσσερις περισσότερες νίκες δηλαδή από τους Χοκς, που αυτήν τη στιγμή είναι στα play in.

