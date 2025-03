Σοκ στους Μπακς: Εκτός για αόριστο διάστημα ο Λίλαρντ εξαιτίας θρόμβωσης

Ένα μεγάλο πλήγμα αναμένεται να ταλαιπωρήσει τους Μπακς καθώς ο Ντέμιαν Λίλαρντ θα απουσιάσει για άγνωστο διάστημα εξαιτίας θρόμβωσης στη γάμπα.

Ένα νέο περιστατικό θρόμβωσης τάραξε τα «νερά» στο NBA καθώς όπως έγινε γνωστό, ο Ντέμιαν Λίλαρντ θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης εξαιτίας αυτού του προβλήματος.

Πιο συγκεκριμένα, ο παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς διαγνώστηκε με θρόμβωση στη δεξιά του γάμπα και εξαιτίας αυτού του προβλήματος θα πρέπει να μείνει στα «πιτς» για άγνωστο μέχρι στιγμής διάστημα.

Το ιατρικό επιτελείο των «ελαφιών» έχει αρχίσει ήδη φαρμακευτική αγωγή στον Λίλαρντ για την αραίωση του αίματος, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση του θρόμβου, με τον παίκτη όμως να βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση. Τη φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο από 24,9 πόντους με 7,1 ασίστ και 4,7 ριμπάουντ σε 36,3 λεπτά εντός παρκέ.

Στα τέλη του Φεβρουαρίου, με αντίστοιχο πρόβλημα αλλά στην περιοχή του ώμου είχε διαγνωσθεί και ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

