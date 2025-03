Η κατάταξη στο NBA: Στην 6η θέση οι Μπακς, ολοταχώς για συναπάντημα με τους Νικς στα playoffs

Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν βρεθεί στην 6η θέση και η κόντρα με τους Νικς στα playoffs γίνεται ολοένα και πιο πιθανή.

Οι Μπακς γνώρισαν την τέταρτη συνεχόμενη ήττα τους, μέσα στην έδρα τους από τους Χοκς. Κάτι που τους φέρνει πλέον μακριά από τις θέσεις 4-5 της Ανατολής.

Οι συνεχόμενες ήττες της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο έριξαν τους Μπακς στην 6η θέση. Μία θέση που δίνει την πρόκριση στα playoffs, με το συναπάντημα κόντρα στους Νικς, με μειονέκτημα έδρας, να έρχεται ολοένα και πιο κοντά.

NBA STANDINGS UPDATE ‼️



▪️ HOU wins 12 of last 13

▪️ GSW moves into 6th

▪️ MIN pulls within .5 games of GSW

▪️ NYK wins 4 of 5 pic.twitter.com/FBRczCKZmi