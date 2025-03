Ο Ντίλον Μπρουκς... μανούριασε με τον Κέβιν Ντουράντ και ως συνήθως αποβλήθηκε, φτάνοντας τις 15 τεχνικές ποινές στη σεζόν.

Γνωστός για τον τρόπο που αγωνίζεται στο παρκέ, ο Ντίλον Μπρουκς έπαθε... Ντίλον Μπρουκς. Ο γκαρντ των Ρόκετς τα έβαλε με τον Κέβιν Ντουράντ και αποβλήθηκε πριν το ημίχρονο, στην αναμέτρηση των Ρόκετς με τους Σανς, που κατέληξε σε θρίαμβο για το Χιούστον. Ενώ θυμίζουμε πως ο KD αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι στα μέσα της τρίτης περιόδου.

Ο Μπρουκς έκανε ένα φάουλ παρατεταμένο στον Ντουράντ και τα έβαλε αμέσως μετά και με τον Νικ Ρίτσαρντς. Μάλιστα κάτι φαίνεται πως είπε στους διαιτητές της αναμέτρησης, που οδήγησε στην αποβολή του.

Έξαλλος ο Μπρουκς αποχώρησε, ενώ μετράει πλέον 15 τεχνικές ποινές στη σεζόν, κάτι που σημαίνει πως μόλις λάβει μία ακόμα, θα τιμωρηθεί και θα απουσιάσει από ένα ματς.

DILLON BROOKS EJECTED 😳



Brooks was ejected after getting physical with Kevin Durant and Nick Richards 👀



Brooks directed some foul language towards the refs afterwards.pic.twitter.com/ItYNeYMPCC