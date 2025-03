Στο... ρινγκ της Μινεσότα, οι Τίμπεργουλβς κατάφεραν να επικρατήσουν των Πίστονς με 123-104, σε ένα ματς με επτά αποβολές.

Τίμπεργουλβς και Πίστονς άφησαν για λίγο στην άκρη το μπάσκετ και το γύρισαν στο... μποξ. Σε μία αναμέτρηση που από τη δεύτερη κιόλας περίοδο είχε επτά αποβολές.

This view of the Timberwolves-Pistons fight 🍿 pic.twitter.com/Az1hESpbUZ

Ο λόγος; Ένα φάουλ του Ρον Χόλαντ στον Ναζ Ριντ που ξεσήκωσε τα πλήθη. Ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντσο μπήκε στον καυγά και ακολούθησαν οι Μάρκους Σάσερ, Αϊζέα Στιούαρντ καθώς και ασίσταντ των Τίμπεργουλβς, Πάμπλο Πριχιόνι αλλά και ο κόουτς των Πίστονς, Τζέι Μπι Μπίκερσταφ.

A fight breaks out between the Pistons and Timberwolves



Donte DiVincenzo, Naz Reid, Ron Holland, Isaiah Stewart, Marcus Sasser, Pistons HC J. B. Bickerstaff and Wolves assistant coach Pablo Prigioni were all ejected pic.twitter.com/TJA3OczOxB