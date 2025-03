Οι Μπουλς πήραν το ματς με τους Λέικερς πετυχαίνοντας 3 τρίποντα σε 12 δευτερόλεπτα.

Απίθανα πράγματα έγιναν στο ματς των Μπουλς με τους Λέικερς, εκεί όπου οι ταύροι επικράτησαν στο τέλος με 119-117. Για να γίνει αυτό χρειάστηκε να πετύχουν τρία τρίποντα σε 12 δευτερόλεπτα. Αρχικά ο Γουίλιαμς ευστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία. Οι Μπουλς έκλεψαν και ο Γουάιτ σκόραρε για τρεις. Μέχρι να έρθει ο Γουάιτ και να σκοράρει το τρίποντο νίκης από το logo.

Απολαύστε τα τρία τρίποντα του Σικάγο

6 POINTS IN 6 SECONDS FOR THE BULLS 😱



THEY TAKE A 1-POINT LEAD WITH 6 SECONDS LEFT pic.twitter.com/b7ucPf4FtM