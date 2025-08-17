Μπουλς: «Δεν σκοπεύουν να παραχωρήσουν τον Κόμπι Γουάιτ»
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν Μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι Σικάγο Μπουλς και ο Κόμπι Γουάιτ αναμένεται να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία, καθώς δεν υπάρχει καμία πρόθεση από την πλευρά της ομάδας να δώσει σε trade τον παίκτη.
Ο 25χρονος γκαρντ που βρίσκεται στους «Ταύρους» από το 2019 -όταν έγινε draft- μέχρι και σήμερα, έχει αναπτυχθεί σε έναν από τους βασικούς αθλητές, προσφέροντας σταθερά ανά τα χρόνια διψήφιο αριθμό πόντων.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Γουάιτ μετρούσε κατά μέσο όρο από 20,4 πόντους με 3,7 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ σε 33,1 λεπτά εντός παρκέ ενώ η μοναδική χρονιά από το 2019 όπου δεν είχε διψήφιο αριθμό πόντων, ήταν η περίοδος του 2022-23. Ακόμα και τότε ωστόσο, είχε από 9,7 πόντους.
Earlier this week, it was reported by Brett Siegel that that @ChicagoBulls had no interest in trading Josh Giddey.— Just Another Year Chicago: Bulls (@JAYChi_Bulls) August 16, 2025
Now, it's being reported by Ashish Mathur of Dallas Hoops Journal that another member of the Chicago #Bulls isn't available via trade: 25-year-old SG Coby White.… pic.twitter.com/1SraUHC2IF
