Οι Σικάγο Μπουλς, όπως αναφέρουν στις ΗΠΑ, δεν έχουν σκοπό να αφήσουν τον Κόμπι Γουάιτ να φύγει.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν Μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι Σικάγο Μπουλς και ο Κόμπι Γουάιτ αναμένεται να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία, καθώς δεν υπάρχει καμία πρόθεση από την πλευρά της ομάδας να δώσει σε trade τον παίκτη.

Ο 25χρονος γκαρντ που βρίσκεται στους «Ταύρους» από το 2019 -όταν έγινε draft- μέχρι και σήμερα, έχει αναπτυχθεί σε έναν από τους βασικούς αθλητές, προσφέροντας σταθερά ανά τα χρόνια διψήφιο αριθμό πόντων.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Γουάιτ μετρούσε κατά μέσο όρο από 20,4 πόντους με 3,7 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ σε 33,1 λεπτά εντός παρκέ ενώ η μοναδική χρονιά από το 2019 όπου δεν είχε διψήφιο αριθμό πόντων, ήταν η περίοδος του 2022-23. Ακόμα και τότε ωστόσο, είχε από 9,7 πόντους.