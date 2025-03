Οι Μπουλς επικράτησαν με 119-117 των Λέικερς, αφού ο Γκίντεϊ βρήκε στόχο από το logo στο τέλος.

Ματσάρα μεταξύ των Μπουλς και των Λέικερς. Τελικά οι ταύροι έκαναν πάλι ζημιά στους λιμνάνθρωπους σε ένα τρελό φινάλε. Το Σικάγο πήρε το ματς, αφού ο Γκίντεί εκτέλεσε από το logo στο τέλος και ολοκλήρωσε την ανατροπή από το -18 για το 119-117.

Ο Κόμπι Γουάιτ έκανε 116-115, με τον Ριβς να γράφει το 116-117 στα 3 δευτερόλεπτα. Οι ταύροι δεν πτοήθηκαν και ο Γκίντεϊ το μπουμπούνισε από το σπίτι του.

Ο Αυστραλός είχε triple double με 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ από την άλλη ο Ντόντσιτς μέτρησε 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Στους 30 σταμάτησε ο Ριβς, ενώ ο Γουάιτ είχε 30 για το Σικάγο αλλά και με 9 ασίστ.

