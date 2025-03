Οι Μιλγουόκι Μπακς ενημέρωσαν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Ντένβερ Νάγκετς τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/3, 3:00) αφού ταλαιπωρείται από διάστρεμμα στο αριστερό πόδι.

Οι Μπακς καλούνται να πορευτούν το επόμενο διάστημα χωρίς τον Ντέμιαν Λίλαρντ εξαιτίας θρόμβωσης στη δεξιά γάμπα. Τα «Ελάφια» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τους Νάγκετς (27/3, 3:00) και ενημέρωσαν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί αφού ταλαιπωρείται από διάστρεμμα στο αριστερό πόδι.

Φέτος ο Giannis μετράει 30.2 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5.9 ασίστ σε 59 συμμετοχές με τους Μπακς που συνεχίζουν από την πέμπτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 40-31.

Injury Update: Giannis Antetokounmpo is out for tonight’s game at Denver.