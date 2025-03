Ένα βίντεο του Στεφ Κάρι που δείχνει να ευστοχεί από τη μία άκρη του γηπέδου έγινε viral ωστόσο το ερώτημα είναι άλλο: Μπήκε ή δεν μπήκε η μπάλα στο καλάθι;

Πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν. Και αποδείχθηκε στην περίπτωση με το viral σουτ του Στεφ Κάρι τα τελευταία 24ωρα!

Ο σούπερ σταρ του NBA συνηθίζει να επιχειρεί τρελά σουτ κάθε φορά που αποσύρεται για τα αποδυτήρια αφήνοντας τους πάντες με το στόμα ανοικτό.

Και επειδή έχει αποδείξει ότι μπορεί να ευστοχήσει, δεν χρειάζεται να παρατηρήσει κάποιος την πορεία της μπάλας δύο και τρεις φορές.

Να, όμως, που τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι. Το τελευταίο βίντεο που έκανε τον γύρο του κόσμου, δείχνει τον Κάρι να ευστοχεί πετώντας την μπάλα από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη. Μπήκε όμως η μπάλα στο καλάθι ή όχι;

Όπως αποδεικνύεται από άλλα βίντεο που κυκλοφόρησαν, ο Κάρι είχε... αστοχήσει καθώς η μπάλα απλά είχε ακουμπήσει το κάτω μέρος από το διχτάκι!

Το τρελό σουτ του Κάρι...

Steph Curry makes an insane shot look EASY! 👀🔥🤯 pic.twitter.com/46yykgXPqB

...το οποίο τελικά ήταν άστοχο!

everything abt this nga is forced 💀✌🏾 https://t.co/tKm4PPEPoX pic.twitter.com/pYUjCXxHks