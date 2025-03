Ο Ντέβιν Μπούκερ ήταν εκείνος που «καθάρισε» για λογαριασμό των Φοίνιξ Σανς αναλαμβάνοντας με επιτυχία το σουτ νίκης απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο σταρ των Φοίνιξ Σανς στέρησε από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την παρέα του τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τη νίκη στην Αριζόνα σε πεντάλεπτη παράταση.

Με μόλις ένα δευτερόλεπτο να απομένει για το τέλος, ανέλαβε την τελευταία επίθεση της ομάδας του και έστειλε την μπάλα... συστημένη στο καλάθι των Μπακς για το τελικό 108-106 υπέρ των Σανς.

Ο Μπούκερ τελείωσε το ματς έχοντας 19 πόντους, 12 ασίστ και 7 ριμπάουντ σε 39 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε το μεγάλο σουτ του Μπούκερ

DEVIN BOOKER WINS IT FOR PHOENIX IN THE FINAL SECONDS 🚨🚨



TEXTBOOK STEPBACK MID-RANGE BUCKET!! pic.twitter.com/5fR0rNult2