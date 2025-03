O Ντομάντας Σαμπόνις θα αναγκαστεί να μείνει εκτός για τουλάχιστον 10 μέρες, προσθέτοντας έναν... πονοκέφαλο στους Κινγκς.

Χωρίς τον κορυφαίο ψηλό τους θα αναγκαστούν να παίξουν το επόμενο διάστημα οι Κινγκς. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Ντομάντας Σαμπόνις θα χάσει τουλάχιστον 10 μέρες με θέμα στο δεξί αστράγαλο.

Την περασμένη εβδομάδα επέστρεψε στη δράση ενώ είχε χάσει έξι σερί ματς, αλλά στάθηκε ξανά άτυχος. Το Σακραμέντο μετρά 3 νίκες και 6 ήττες όταν ο Λιθουανός δεν βρίσκεται στο παρκέ.

Φέτος ο Ντόμας έχει 19.2 πόντους, 13.9 ριμπάουντ και 6.2 ασίστ κατά μέσο όρο

Sacramento Kings star Domantas Sabonis will miss at least 10 days with a right ankle sprain, sources tell ESPN. The NBA's leading rebounder returned last week after sitting for six straight games, and will now miss additional time. Kings are 3-6 without Sabonis.